В Забайкалье арестовали скрывавшегося в лесу 13 лет убийцу

Правоохранительные органы в Забайкальском крае арестовали мужчину, убившего свою знакомую и скрывавшегося в лесу 13 лет.

«Находясь в федеральном розыске, он более 13 лет жил в лесном массиве в 12 км от п. Ксеньевская Могочинского района, где построил себе зимовье», – говорится в сообщении на сайте региональной прокуратуры.

По данным ведомства, 22 июня 2006 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения в ходе конфликта нанес смертельные ножевые ранения своей знакомой. После этого он пытался напасть на еще одну женщину, однако она смогла убежать.

Подозреваемый был заключен под стражу, могочинский межрайонный прокурор взял расследование уголовного дела под особый контроль.

Ранее один из подозреваемых в убийстве ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой в Санкт-Петербурге, назвал имя настоящего убийцы.