Задержанный за убийство петербургской активистки указал на настоящего убийцу

Подозреваемый в убийстве ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой в Петербурге заявил, что в преступлении виновен другой человек, которого также задержали, сообщает Следственный комитет России.

«В ходе проведения с подозреваемым следственных действий последний признался в совершении грабежа в отношении местного жителя, а также дал показания, изобличающие лицо, реально совершившее убийство вышеуказанной женщины», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Следователи провели комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, благодаря которым удалось подтвердить информацию, указанную подозреваемым. В результате в Петербурге был задержан местный житель 1990 года рождения, ранее судимый за оборот наркотических средств.

«По данным следствия, с 20 по 21 июля 2019 года потерпевшая, находясь на территории Московского района города Санкт-Петербурга, распивала спиртные напитки в компании с ранее заподозренным в ее убийстве мужчиной, после чего она продолжила распитие спиртных напитков в квартире одного из домов по улице Ленсовета, а также впоследствии у дома 11 корпус 2 по улице Пулковской уже с другим мужчиной 1990 года рождения. Далее в ходе внезапно возникшей ссоры последний избил потерпевшую, после чего нанес не менее восьми ударов ножом в область спины и лица. От полученных повреждений женщина скончалась», – отметили в СК.

Подозреваемый скрылся с места происшествия, а орудие убийства выкинул в кусты около своего места жительства.

Задержанный полностью признал вину в совершенном преступлении, на данный момент решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявления обвинения.

Напомним, по подозрению в убийстве Григорьевой арестовали Даврона Мухамедова.

Тело Григорьевой нашли 21 июля на Пулковской улице Санкт-Петербурга.