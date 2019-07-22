ЛГБТ-активистку Елену Григорьеву зарезали в Петербурге

Друзья ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой опознали в убитой в Петербурге свою единомышленницу, об этом сообщил представитель ЛГБТ-движения Алексей Назаров со ссылкой на представителя группы «Солидарность Санкт-Петербурга» Ольгу Смирнову.

Женщину зарезали в Московском районе города в прошедшие выходные, передает «Фонтанка».

Опознанием активистки занимался Александр Миронов, помогавший на митингах задержанным, и открытый гей и священник Ассоциации христианских евхаристических общин Александр Хмелев.

Они подтвердили правоохранительным органам, что убитая во дворе одного из домов на Пулковской улице девушка участвовала с ними в акциях и проводила ночи в отделении полиции.

Отмечается, что криминалисты нашли на теле Григорьевой восемь ножевых ранений.

«В последнее время она становилась жертвой насилия и ей часто угрожали убийством. Лена и ее адвокат обращались в правоохранительные органы и по факту насилия, и по факту угроз, но заметной реакции полицейских не было. Все в стиле «будут убивать – звоните». Позвонить не успела», – написал в Facebook знакомый с убитой правозащитник Динар Идрисов.

Издание отмечает, что тело жертвы нашли в сотнях метров от дома, в кустах. Девушку убили ночью 21 июля, прохожий заметил ее к вечеру. В Следственном комитете сообщили, что подозреваемого в деле пока нет.