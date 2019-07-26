Подозреваемый в убийстве ЛГБТ-активистки в Петербурге арестован

Арестован подозреваемый в убийстве ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой Даврон Мухамедов, об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов Петербурга.

Мухамедов был арестован Московским районным судом города по ходатайству следствия, передает «Интерфакс».

Следственный комитет сообщал, что подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения, в ходе внезапно возникшего бытового конфликта с потерпевшей, с которой был ранее знаком, нанес ей не менее восьми ударов ножом. Женщина скончалась на месте происшествия.

Тело Григорьевой нашли 21 июля на Пулковской улице Санкт-Петербурга. Девушке нанесли несколько ножевых ранений, а затем задушили.