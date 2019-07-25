Подозреваемый в убийстве ЛГБТ-активистки Григорьевой задержан в Петербурге

Предполагаемый убийца ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой, тело которой нашли в Московском районе Санкт-Петербурга, задержан, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«В результате проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области следователями СК России по подозрению в совершении указанного преступления задержан ранее судимый мужчина 1981 года рождения, уроженец Киргизской Республики», – говорится в сообщении на сайте СК.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

В ведомстве отметили, что изначально проверяли различные версии убийства. На данный момент следствием получены доказательства, подтверждающие, что убийство совершено на бытовой почве, в ходе возникшего конфликта между ранее знакомыми людьми.

По версии СК, подозреваемый в ночь на 21 июля, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе внезапно возникшего бытового конфликта с потерпевшей, с которой был ранее знаком, нанес ей не менее восьми ударов ножом. Женщина скончалась на месте происшествия.

Следователи также установили, что ранее в июле подозреваемый, находясь у дома 5 по Московскому шоссе напал на ранее ему знакомого местного жителя, похитив у него принадлежащее ему имущество и денежные средства.

Тело Григорьевой нашли 21 июля на Пулковской улице Санкт-Петербурга. Девушке нанесли несколько ножевых ранений, а затем задушили.