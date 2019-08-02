СМИ нашли откровенный профиль убитой в Подмосковье блогерши на сайте знакомств

Журналисты обнаружили в Сети профиль убитой в Раменках 24-летней Екатерины Караглановой, где она с 17 лет писала о желании встречаться с богатыми мужчинами старше тридцати.

«Таким хочется отдаваться. Обычно таким мужчинам как минимум тридцать. И чем старше он будет, тем лучше для нас, женщин», – цитирует запись блогерши «КП».

На сайте знакомств тогда еще несовершеннолетняя Карагланова зарегистрировалась в 2012 году. В своем аккаунте она публиковала откровенные снимки в купальниках и нижнем белье.

Девушку интересовали дорогие вещи у мужчин. «Лично я вижу куда больше секса в состоявшихся зрелых мужчинах, умело подчёркивающих своё тело костюмом от Zilli, в оправах Cartier и с Raymond Weil на запястьях», – приводит цитату из поста блогерши издание.

Тело Караглановой было обнаружено в одной из квартир в Подмосковье, убийца, по одной из версий, пытался спрятать труп в чемодан. Позже по делу об убийстве был арестован Максим Гареев, который заявил, что расправился с девушкой из-за унижений с ее стороны.