Арестован убийца найденной в чемодане девушки-блогера

Никулинский суд Москвы арестовал на два месяца Максима Гареева, подозреваемого в убийстве девушки-блогера в столице.

Заседание проходило в закрытом режиме по ходатайству прокурора. Гареев признал свою вину и отметил, что совершил преступление из-за издевательств, сообщает 360.

В ходе судебного заседания выяснилось, что мужчина уже ранее привлекался за причинение тяжкого вреда здоровью, передает РЕН ТВ.

Как сообщает Telegram-канал Life Shot, во время общения с журналистами Гареев закрывал лицо руками, поскольку ему было стыдно перед родителями.

«Если б я мог отдать свою жизнь за нее, я б это сделал», – сказал преступник.

Напомним, 27 июля в квартире жилого дома было обнаружено тело девушки в чемодане. На теле криминалисты нашли колото-резаные раны груди. Убитой оказалась блогер Екатерина Карагланова.

Вскоре полиция задержала предполагаемого убийцу, им оказался бывший молодой человек девушки. Он признал вину и заявил, что пошел на преступление, поскольку «она унижала его сексуальное достоинство и упрекала в финансовой несостоятельности».

Позже СМИ сообщили, что у 24-летней студентки медицинского вуза и блогера Екатерины были многочисленные романы.

Психотерапевт рассказал газете ВЗГЛЯД, что убийца мог быть в состоянии аффекта.