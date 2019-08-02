Депутат Госдумы рассказал о способах борьбы с клопами в квартире

Если в доме завелись клопы, следует не поддаваться панике, а бороться с насекомыми самостоятельно либо при помощи услуг службы дезинфектологии, заявил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

«Быть покусанным клопами не самое приятное удовольствие в жизни. Возможности дезинфектологии позволяют нам эту проблему успешно регулировать. Если москвичи заметили, что у них каким-то образом во время сна появляется дискомфорт и якобы кто-то кусает и на теле появились следы в виде каких-то ранок чуть кровоточащих, если способны сами диагностировать, то могут просто сами провести соответствующую обработку постельных принадлежностей. Вызвать специальные службы дезинфектологов, которые обработают квартиру в виде платной услуги. И не нужно паниковать и делать из этого супертрагедию», – сказал Онищенко РИА «Новости».

Эксперт также отметил, что клопы могут быть переносчиками инфекционных заболеваний, однако вероятность этого не сильно велика. Например, гепатит B или C быстрее распространяется в естественных условиях, чем через укусы насекомых.

Ранее «Вечерняя Москва» со ссылкой на Роспотребнадзор сообщила, что в Москве обнаружены тропические клопы. Численность особей этого нового вида в столице ежегодно возрастает в два раза. Насекомые выбирают для обитания не только места, где не соблюдаются санитарные нормы, но также и чистые помещения. Клопов в доме можно обнаружить лишь тогда, когда насекомые начинают кусать человека. Для профилактики специалисты советуют чаще менять постельное белье.

Как отметил эксперт, внешне тропические клопы почти не отличаются от обычных.