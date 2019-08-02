Дезинфектолог рассказал о появлении в Москве экзотических насекомых

Ведущий научный сотрудник НИИ дезинфектологии Михаил Алексеев прокомментировал появление в столице экзотического вида насекомых – тропических постельных клопов.

В комментарии «Вечерней Москве» специалист объяснил, что клопы тропического вида внешне практически ничем не отличаются от обыкновенных.

По словам эксперта, тропические клопы не способны нанести больший вред человеку, чем их собратья.

«Тропические насекомые точно также питаются кровью. Единственная значительная их особенность – они нападают на человека не только ночью, но и днем», – сообщил Алексеев.

Укусы клопов вызывают аллергию у каждого третьего жителя планеты, в этом и заключается их опасность, сообщил специалист.

Отмечается, что с каждым годом количество тропических клопов в Москве увеличивается в два раза.