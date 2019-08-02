В Совфеде ответили Кондолизе Райс про мечты российской и украинской молодежи

«То, что говорит Кондолиза, имеет слабое отношение к реальной политике. Человек захотел, чтобы о ней вспомнили. Есть такое понятие «сбитый летчик», и Райс является именно этим летчиком», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Олег Морозов, комментируя слова экс-госсекретаря США Кондолизы Райс о необходимости введения выборочных санкций против России из-за Крыма.

Член комитета по международным делам Совета Федерации Олег Морозов отметил, что невозможно вводить санкции только против какой-то группы лиц, не затрагивая государство в целом.

«С точки зрения реализации предложение выглядят смехотворно, потому что решение по Крыму принималось политическим руководством страны, я имею в виду признание референдума. А решали свою судьбу сами крымчане. Поэтому с равным успехом это можно назвать санкциями не против конкретных лиц, а против всего государства», – сказал парламентарий.

Он также иронично отреагировал на надежду Райс о том, что санкции против Москвы не ограничат российскую молодежь, желающую посетить Запад, и средний класс, «который водит своих детей в Макдоналдс».

«А делать исключение для тех, кто ходит в «Макдоналдс», странно. Хоть он и является силой для США, для нас он таковым не является. Одна из забегаловок, которых огромное количество. У нас разная молодежь: кто-то ходит туда, кто-то предпочитает другие места. Есть и та незначительная часть, которая выходит на несанкционированные митинги, а есть молодежь, которая выигрывает мировые олимпиады по математике», – добавил Морозов.

По его словам, российская молодежь патриотична и «входит в так называемое крымское большинство». «Поэтому пускай Кондолиза не заблуждается насчет нашей молодежи. Значительная ее часть ориентирована на свою страну, и делать на нее ставку, как на пятую колонну, не стоит», – сказал Морозов.

Комментируя слова о том, что мечты российской молодежи схожи с украинской, сенатор заявил, что это лишь фантазии самой Райс.

«Это надо ее спросить, как она определяет и сравнивает мечты. Это выдумка, которой пытаются придать какой-то политический вес. Молодежь, конечно, по всему миру похожа. Потому что ищет свое место в жизни, выбирает профессию. Конечно, в этом смысле наша молодежь похожа. А в чем-то нет: наша сориентирована на свои ценности, мы их пытаемся прививать, мы о них говорим. И они отличаются от ценностей Америки и Европы», – заключил парламентарий.

Ранее экс-госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что полностью поддерживает санкции против президента России Владимира Путина, его круга и любого, кто был причастен к событиям в Крыму.

«Однако существует более молодая, другая Россия, это в основном молодые люди, но некоторые из них просто люди среднего класса, которые водят своих детей в «Макдоналдс», хотят иметь лучшую жизнь и тому подобное», – заявила Райс.

Она выразила надежду, что США не введут дополнительные санкции, которые «ограничат молодых людей, желающих посетить Запад».

Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп своим указом ввел второй пакет санкций против России по делу Скрипалей.

В марте США подготовили проект нового пакета санкций в отношении России, который связан с инцидентом в Солсбери. Санкции планировалось направить против банковской и энергетической сфер экономики России, госдолга страны, российских проектов СПГ за рубежом.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявлял, что экономика может испытать шок от новых санкций. Кремль называл возможность новых американских санкций рэкетом.

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