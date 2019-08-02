Письмо СК с благодарностью каналу «Дождь» назвали «остроумным фейком»

В Сети появился скриншот письма за подписью замруководителя ГСУ СК России по Москве Сергея Яроша на имя гендиректора телеканала «Дождь» Натальи Синдеевой с благодарностью за помощь, оказанную следователям во время беспорядков на несанкционированной акции в Москве 27 июля. Однако, по словам источников, письмо является подделкой.

В послании, скриншот которого разошелся по Telegram-каналам, говорится, что за 11 часов прямого эфира из центра Москвы, где проходила незаконная публичная акция, была создана значительная база для привлечения к ответственности правонарушителей.

В послании следователи выражают благодарность главному редактору и корреспондентам «Дождя» за сотрудничество и «достижение высоких результатов», а также выражают надежду на «дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество».

Журналисты и блогеры не уверены в достоверности этого письма, однако активно комментируют его содержание.

«Ишь ты как! Возможно что и фейк. Но в следственном деле реально кадры из трансляций и снимков фотокорров», – отметил главред «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

«Говорят, что это фейк. Другие – что нет. Но сделано изящно, а троллинг тонкий. И главное, на самом деле, силовики могли бы поблагодарить телеканал «Дождь» за помощь», – пишет журналист ВГТРК Андрей Медведев.

«Это еще в субботу поражало безмерно. В эфире были представлены все доказательства. И дети на митинге, и призывы к восстанию, и вообще по записи эфира можно полностью, практически поминутно восстановить картину событий. Какие группы куда шли, в каком составе. Кто перекрывал Садовое, кто что кричал, кто как командовал. Где были лидеры, что заявляли. То есть, может и не для доказательной базы, но для общего понимания очень полезная, нужная и важная вещь», – отметил он.

«Так что, вполне допускаю, что серьезные ребята с хмурыми лицами – и не только из полиции – записали весь эфир и когда/вдруг/если возникнет необходимость возбуждать дела, то они и правда скажут спасибо каналу «Дождь». А что, это для кого-то новость, что материалы/сюжеты/репортажи могут быть использованы для работы в рамках уголовного дела? Ты можешь не думать о последствиях. Они сами подумают о тебе», – добавил Медведев.

«11 часов эфира закатаны на болванки и изучаются угрюмыми операми. Драгоценный подарок для следствия», – пишут авторы Telegram-канала «ОПЕР слил».

По информации «РЕН ТВ», письмо от замглавы ГСУ СКР по Москве телеканалу «Дождь» действительно является недостоверным. «Вот только все это фейк и никаких писем мы не получали», – приводит телеканал заявление представителей «Дождя».

Подтверждает эти данные и телеканал RT. «Наш источник в СК сказал, что это письмо, безусловно, фейк. Но остроумный фейк», – сообщает Telegram-канал «RT на русском».

Напомним, провокационные действия радикальной оппозиции привели к беспорядкам в Москве в минувшие выходные. Участники незаконной акции прорвали оцепление, перекрывали Садовое кольцо и Большую Дмитровку, бросали куски асфальта в сотрудников полиции и распыляли газ. По итогам было возбуждено несколько уголовных дел.

В четверг в Следственном комитете сообщили, что в ходе предварительного расследования следователи установили более 10 граждан, принимавших наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков в центре столицы. Задержаны пять участников незаконных акций.