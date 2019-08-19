В Екатеринбурге наградили экипаж самолета из Жуковского

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский встретился с экипажем самолета A321, совершившего 15 августа экстренную посадку в кукурузном поле. Мэр вручил членам экипажа почетные грамоты, а командиру воздушного судна Дамиру Юсупову – модель атомохода «Екатеринбург».

«Вы, как и моряки, люди героической профессии. Ваша работа предполагает принятие решений за доли секунды», – цитирует Высокинского сайт администрации города.

Ранее президент России Владимир Путин присвоил командиру экипажа Дамиру Юсупову и пилоту Георгию Мурзину звание Героев России.

На ваш взгляд Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей: Совершил подвиг

Профессионально сделал свою работу

Им просто повезло



Напомним, 15 августа самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», вылетевший из столичного аэропорта Жуковский в Симферополь, столкнулся после взлета со стаей чаек.

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