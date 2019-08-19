Турция помогла боевикам в Хан-Шейхуне получить подкрепление

Формирования вооруженной оппозиции при содействии Турции сумели перебросить в Хан-Шейхун в Идлибе подкрепления, сообщил представитель протурецкой коалиции «Фронт национального освобождения» (ФНО) Юсеф Хаммуд.

«Отряды ФНО сейчас размещены на боевых позициях для отпора наступающим войскам», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что это стало возможным благодаря содействию Турции, которая направила в регион конвой военной техники.

Дамаск заявлял, что турецкие бронетранспортеры движутся в сторону Хан-Шейхуна, где ведут бои сирийские войска. Позже стало известно, что сирийские ВВС нанесли авиаудар по военному конвою Турции.

Власти Турции осудили удар сирийских сил по своему конвою в «зоне деэскалации», назвав его противоречащим договоренностям и духу сотрудничества с России.