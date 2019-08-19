«Союз славянский сил Руси» признан экстремистской организацией

Верховный суд Республики Коми признал экстремистской организацией межрегиональное общественное объединение «Союз славянских сил Руси», которое выступает за воссоединение республик СССР, сообщили в пресс-службе суда.

«16 августа 2019 года вступило в законную силу решение Верховного Суда Республики Коми о признании межрегионального общественного объединения «Союз славянских сил Руси» (другие наименования «Союз Советских Социалистических Республик», «СССР») экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории РФ», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Организацию организовал уроженец Душанбе Сергей Тараскин, который также является лидером «Союза славянских сил Руси». Он с 1986 года работает врачом-стоматологом.

Организация не считает легитимным распад СССР, выступает за его воссоединение.