В Судане военные и оппозиция подписали соглашение о переходном периоде

Военный совет Судана и оппозиционная коалиция «За свободу и перемены» подписали окончательное соглашение о переходном периоде в государстве.

Соглашение позволит осуществить постепенный переход от военного к гражданскому правительству за три три года до выборов в стране. Переходный Военный совет должен быть распущен, передает «Интерфакс».

Стороны также утвердили конституционную декларацию, которая временно заменит основной закон страны. В документе прописаны основные органы власти и принципы взаимодействия между ними.

Одним из ключевых положений документов является создание управляющего Суверенного совета, который будет состоять из 11 представителей.

Церемония подписания состоялась в Хартуме. Суданцы празднуют на улицах города подписание документов, знаменующих окончание кризиса, передает ТАСС.

По словам главы старейшей оппозиционной партии Судана «Аль-Умма» («Нация») Садыка аль-Махди, «эти документы являются важнейшим шагом на пути к переходу страны к гражданскому правлению и являются историческими».

Беспорядки охватили Судан после того, как в апреле после многомесячных акций протеста на фоне тяжелейшей экономической ситуации в Судане произошел военный переворот, президент Омар аль-Башир ушел в отставку. Россия признала новые власти Судана, которые в ответ поблагодарили Москву за поддержку и заявили о стратегическом характере взаимоотношений двух стран.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как санкции США довели Судан до путча.