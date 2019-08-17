Второго пилота аварийного самолета из Жуковского выписали из больницы

Второго пилота аварийно севшего в поле возле аэропорта Жуковский Airbus A-321 Георгия Мурзина выписали из больницы, сообщил гендиректор компании-перевозчика «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов.

«Он лечится амбулаторно, все с ним хорошо», – цитирует его ТАСС.

Пилот был госпитализирован 16 августа, у него диагностировали ушибы груди.

Напомним, президент Владимир Путин присвоил звания Героев России пилотам A321 и наградил остальных членов экипажа орденами Мужества.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что дает звание героя России.

Напомним, в четверг в оба двигателя самолета A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» при взлете попали чайки, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Командир экипажа Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин посадили воздушное судно на кукурузном поле. Позже была опубликована расшифровка переговоров пилотов Аirbus 321.

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