Что дает звание героя России?

Многое. Даже бесплатные зубные импланты.

Героя России, как известно, дают за особые заслуги перед государством. Обычно – за геройский поступок. Как тот, что 15 августа совершили пилоты Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, после отказа двигателей благополучно посадившие самолет с двумя сотнями людей на борту в кукурузном поле под Москвой.

Все обладатели звания Героя России получают медаль «Золотая Звезда» весом в 21,5 грамма золота – точную копию советского знака отличия, вручавшегося с 1934 года. Помимо награды, за ними специальным законом также закрепляется ряд льгот и выплат. Каких именно – разберем ниже.

Выплаты – от государства и от региона. Во-первых, каждому Герою России положено по 63 708 рублей в месяц (на 08.2019) от государства – это так называемая ежемесячная денежная выплата, она каждый год индексируется. Кроме того, регионы вправе добавлять к ней что-то со своей стороны. В Москве, например, в 2018 году выплачивали по 25 тысяч дополнительно. Кроме того, есть еще и выплаты от региональных ПФР, которые называются ДМО – дополнительное материальное обеспечение. Эти выплаты составляют 415% от базового размера социальной пенсии. В России она в августе 2019 года составляет 5,2 тыс. рублей, так что размер выплаты – почти 22 тысячи. Таким образом, Герой России, проживающий в Москве, ежемесячно может получать 63+25+22=110 тысяч рублей. Если он пенсионер, то еще плюс пенсия (повышенная).

Льготы. Кроме того, согласно закону, Героям положено множество льгот, им посвящен целый раздел, в котором восемь больших статей. Только есть одно «но»: человеку придется выбрать между этими льготами и ежемесячной выплатой (ЕДВ). То есть либо 63 тысячи, либо льготы по оплате ЖКХ, зубные протезы и прочее.

Правда, есть небольшой список льгот, которые сохранят за Героем, даже если он предпочтет ЕДВ. Это:

– полное освобождение от всех видов налогов

– повышенные пенсии по старости, инвалидности и пр.

– бесплатное лечение во всех видах клиник (в том числе для членов семьи). Кроме установки зубных протезов – их бесплатно установят, только если откажетесь от ЕДВ.

– бесплатные путевки в санаторий

– бесплатные земельные участки (от государства или муниципалитета, вне торгов)

– внеочередная покупка билетов на поезда, самолеты, бесплатное пользование залами вокзалов и аэропортов, предназначенных для делегаций

– защита от сокращений на работе

– дополнительный отпуск на три недели. Правда, неоплачиваемый

– бесплатные похороны с воинскими почестями

– надгробие за счет государства.

Есть еще несколько преференций, но они менее интересны.

Собственно, если Герой России откажется от ЕДВ, то список этот вырастет практически вдвое. Туда добавятся, например

– бесплатный проезд на внутригородском транспорте, а также на электричках

– бесплатное посещение музеев, выставочных залов, картинных галерей

– бесплатные зубные импланты, коронки

– бесплатные услуги ЖКХ

– отсутствие платы за капремонт дома

– прием детей Героя в военные вузы без очереди

– бесплатный проезд в санаторий и обратно – причем любым транспортом.

А еще помимо льгот у Героев России есть обязанности, и они прописаны в первой же статье закона: «... должны достойно нести присвоенное им высокое звание, служить примером в выполнении гражданского и воинского долга, в исполнении других обязанностей, установленных Конституцией Российской Федерации и законами Российской Федерации для граждан России».