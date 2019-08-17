Познер назвал фашизм системой ценностей

Телеведущий Владимир Познер ответил на вопрос о своем отношении к фашизму.

«Фашизм для меня это определенный взгляд на мир, определенная система ценностей – как социализм, коммунизм и множество других «измов», – приводятся его слова на сайте «Познер Online».

«Во мне нет фашистских взглядов, в определенной степени есть социалистические, но фашистские взгляды сегодня довольно широко распространены в мире. Только я не сказал бы, что это «в людях» – скорее, «у людей», – подчеркнул он.

«В людях находятся свойственные всем черты – любовь, ненависть, зависть, алчность, отвага, честность и так далее, люди рождаются с ними и умирают с ними, а система взглядов, мировоззрение – это вещи благоприобретенные», – добавил журналист.

Ранее Познер ответил на вопрос о том, считает ли похожими слова американских политиков о «заботливом отношении к народу России» на действия фашистов, которые заявляли, что воюют «против Сталина и коммунизма», а не против советского народа.