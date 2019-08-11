Познер ответил на вопрос о сходстве политики США с действиями фашистов

Телеведущий Владимир Познер ответил на вопрос о том, считает ли похожими слова американских политиков о «заботливом отношении к народу России» на действия фашистов, которые заявляли, что воюют «против Сталина и коммунизма», а не против советского народа.

«Никакой параллели с тем, что делала фашистская пропаганда, нет и быть не может. Когда фашисты запирали женщин и детей в сараях и сжигали живьем, они тоже боролись со Сталиным и коммунизмом?» – приводятся его слова на сайте «Познер Online».

«Что до высказываний различных политиков и СМИ США, то в этом очень много лицемерия, хотя в некоторых случаях это правда. Точно так же, как мы говорили, что хорошо относимся к американскому народу, но являемся противниками Уолл-Стрита и американского истеблишмента», – добавил Познер.

Ранее Познер сказал, как должно произойти сближение России и США.