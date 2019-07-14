Познер сказал, как должно произойти сближение России и США

Телеведущий Владимир Познер ответил на вопрос о том, должны ли Соединенные Штаты как «страна номер один» сделать первый шаг навстречу России, чтобы «развиваться не за счет сталкивания, а за счет сближения».

«Все намного сложнее. (…) Скажу только: не бывает так, что одна страна должна делать первый шаг. Улучшение отношений – это улица с двухсторонним движением», – приводятся его слова на сайте «Познер Online».

Ранее Познер назвал отличие российского кино от американского.