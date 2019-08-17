Москвичей пригласили отметить праздник здоровья

В субботу Парк искусств Музеон приглашает москвичей старшего возраста на праздник здоровья.

В программе йога, цигун, скандинавская ходьба, танцевальные мастер-классы, открытые уроки по английскому языку и пению. Занятия не требуют специальной подготовки и глубоких знаний, сообщается на сайте парка Горького.

Программа развернется на двух площадках: пространство NOVA (между аллеей Вождей и Крымской набережной) и павильон Школа (справа от главного входа в парк Музеон).

Отмечается, что все желающие смогут принять участие в забеге для людей пожилого возраста «Бег в помощь».

Его идеолог и организатор Андрей Львович Чирков – участник 180 марафонов, автор книг, кандидат технических наук. Будучи участником проекта «Московское долголетие», он учит других не сдавать позиций, и убежден, что начать бегать никогда не поздно. Этой осенью Андрей Львович отпразднует юбилей – ему исполнится 80 лет.

Гостям праздника – женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет, а также жителям столицы, вышедшим на пенсию досрочно – предложат зарегистрироваться в качестве участников проекта «Московское долголетие» прямо в парке по упрощенной схеме, минуя обращение в территориальный центр социального обслуживания «Якиманка» или в офис госуслуг «Мои документы».