В Совфеде отреагировали на возможное размещение ВС США в Польше

Россия оставляет за собой право на ответные меры, если в Польше будет размещен военный контингент США, заявил член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.

Клинцевич, комментируя слова главы МИД Польши Яцека Чапутовича, заявил, что в данном случае «абсурдна прежде всего сама постановка вопроса», передает РИА «Новости».

«Зачем «сдерживать Россию», впустую расходуя на это материальные и людские ресурсы, создавая обстановку психоза в собственной стране, если мы и в мыслях не держим прибегать к силовым средствам решения каких-то международных проблем», – отметил сенатор.

Он добавил, что реализация предложений главы МИД Польши лишь усилит военную напряженность в Европе, особенно в контексте с недавним выходом США из ДРСМД.

«Тем более что от сегодняшнего польского руководства можно ожидать чего угодно, в том числе и согласия на размещение соответствующих американских ракет на территории страны. Могут даже сами попросить об этом», – сказал Клинцевич.

Он указал также, что «в истории примеров тому тьма, чем заканчивались для Польши попытки играть несвойственную ей роль в мировой политике».

«Что касается России, то мы готовы к любому развитию событий, оставляя за собой применение ответных мер», – подчеркнул сенатор.

Ранее Чапутович заявил, что размещение войск США в Польше будет сильнее «сдерживать Россию», чем если их отправить в Западную Европу.

До этого посол США в Берлине Ричард Гренелл допустил возможность перевода части американских военных из Германии в Польшу.

Он связал это с нежеланием канцлера Ангелы Меркель повышать военные расходы на НАТО до 2% ВВП по требованию Вашингтона.

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