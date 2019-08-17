В Польше предложили способ «устрашения» России

Размещение войск США в Польше будет сильнее «сдерживать Россию», чем если их отправить в Западную Европу, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.

Чапутович заявил, что «присутствие американских войск в Польше играет очень важную, сдерживающую роль, намного более важную, нежели их дальнейшее присутствие на Западе», передает РИА «Новости» со ссылкой на телекомпанию Polsat.

«Россия дважды подумает, прежде чем прибегнуть к военным средствам, если увидит присутствие международных войск в Польше, тем более американских», – сказал он.

Министр выразил надежду, что во время предстоящего визита президента США Дональда Трампа в Польшу планы по перемещению некоторой части американских солдат в Восточную Европу будут конкретизированы.

Ранее посол США в Берлине Ричард Гренелл допустил возможность перевода части американских военных из Германии в Польшу.

Он связал это с нежеланием канцлера Ангелы Меркель повышать военные расходы на НАТО до 2% ВВП по требованию Вашингтона.

Также сообщалось, что Трамп, который посетит Польшу в конце августа, выступит перед военнослужащими.