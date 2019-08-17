Гонконгские учителя вышли на антиправительственную демонстрацию

В центре Гонконга, несмотря на дождливую погоду, сотни представителей сферы образования и научных кругов вышли на демонстрацию против действий властей и полиции.

Участники акции собрались в сквере Чатер-гарден и начали шествие в сторону резиденции главы местной администрации Кэрри Лам. Протестующие не носят защитных касок и масок на лице, как это делают радикально настроенные продемократические активисты из числа молодежи. Многие просто стоят под зонтами из-за тропического ливня, который начался в городе, передает ТАСС.

В течение дня в материковой части Гонконга ожидаются другие митинги, заявки на которые полиция отказалась утвердить по соображениям безопасности. Многие демонстранты, однако, намерены выйти на улицы, проигнорировав предупреждения властей.

В воскресенье крупный митинг ожидается в районе Causeway Bay на острове Гонконг. Организаторы акции из продемократической организации «Гражданский фронт за права человека» рассчитывают собрать до 300 тыс. человек. Мероприятие начнется в 15.00 (10.00 мск) в парке Виктория. Полиция не одобрила заявку на шествие к деловому центру, но разрешила протестующим остаться в парке.

В четверг США пригрозили Китаю серьезными последствиями из-за «большой ошибки» в Гонконге. В ответ Пекин обвинил Вашингтон в сговоре с преступными элементами в Гонконге.

Протесты в Гонконге продолжаются с июня. По мнению экспертов, в случае продолжения протестов Пекин ужесточит контроль над Гонконгом.