Генпрокурора попросили принять меры против Бузовой из-за шутки о блокадниках

Зампредседателя партии «Народ против коррупции» Виталий Бородин обратился к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой заблокировать Instagram певицы и телеведущей Ольги Бузовой после ее скандальной шутки про блокадников.

«Она задела тех людей, которые в те годы проливали кровь, голодали… Она задела историю нашего государства, историю нашей страны. Я считаю, что неприемлемо такие вещи, пользуясь тем, что у тебя есть в социальных сетях большое количество подписчиков и среди них есть молодежь, поднимать и выносить на всю страну. Говорить, что она «блокадница» и сидеть кушать где-то на отдыхе в дорогом купальнике… Я думаю, неприемлемо», — сказал Бородин «Пятому каналу».

Он предположил, что певица в момент съемки скандального ролика могла быть в состоянии аффекта «возможно наркотического или какого-либо еще». Бородин отметил, что уроженец Ленинграда не будет в здравом уме говорить подобное. Общественник обратился в Генпрокуратуру с требованием удалить аккаунт певицы в Instagram, где более 16 млн подписчиков.

«Я считаю, что Гепрокуратура должна взять ситуацию на особый контроль и выйти с предложением в Роскомнадзор, чтобы попробовать заблокировать ее Instagram. Вот тогда для нее будет большим примером, большим уроком», — добавил Бородин.

Скандальный ролик, на котором Бузова облизывает тарелку и сравнивает себя с блокадницей, вызвал волну критики. Настоящая жительница блокадного Ленинграда возмутилась поступком певицы. Сама Бузова отказалась удалять неудачную шутку.