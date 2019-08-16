Эксперт: Иранский аналог С-300 станет проблемой для авиации США и Израиля

Теперь Иран вряд ли будет заинтересован в покупке российских «трехсоток», ему будет интересен более современный аналог – С-400 «Триумф», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Семен Багдасаров. В пятницу Иран объявил о создании собственного зенитного комплекса, способного сбивать мишени на высоте до 27 километров.

«Я более чем уверен, что ЗРК «Бавар-373» скопирован с российской С-300. У Ирана значительная часть техники была скопирована. А если Россия продаст им С-400, то завтра у них появится очередной «Бавар», – сказал газете военный эксперт и политолог, директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

В пятницу Иран объявил о завершении работ над собственным зенитным комплексом «Бавар-373». В Тегеране заявили, что хотя новый зенитный комплекс и считается аналогом российского С-300 по дальности обнаружения целей и их поражения, но он сильно отличается и от российских и от американских ЗРК в плане пусковой установки, радаров и ракет, отмечает портал «Военное обозрение».

Багдасаров напомнил, что о разработке ЗРК «Бавар» в Тегеране начали говорить больше десяти лет назад. «И теперь они создали его. Это будет достаточно серьезный элемент оборонительных вооружений и сопротивления в случае налета американской или израильской авиации», – полагает эксперт.

Он напомнил, что в отношении Ирана ранее звучали скептические оценки по поводу возможностей страны самостоятельно создавать эффективное противовоздушное вооружение. Однако это мнение изменилось после того, как иранские ПВО сбили американский беспилотник. «У Ирана есть хорошие вооружения, которые могут показать себя в боевой ситуации», – сказал Багдасаров.

Что же касается закупки российских вооружений, то, как известно у сделки о поставке Ирану российских ЗРК С-300 была сложная история. Москва и Тегеран, как известно, заключили сделку в 2007 году, но в 2010-м российская сторона была вынуждена заморозить контракт из-за санкций Совбеза ООН против Ирана. Только в 2016 году сделка была «реанимирована».

Поскольку импорт вооружений оказывается сопряжен с подобными сложностями, естественной альтернативой становится производство «клонов», отмечают эксперты. Иран не впервые копирует образцы отечественной техники, напомнил Багдасаров. «Основной боевой танк Ирана «Зульфикар» был скопирован с советского Т-72, а более современный танк «Каррар» – это российский Т-90С. Иранцы всегда говорили, что им нужны новые технологии», – подчеркнул эксперт.

Сейчас Ирану будет интересен более современный аналог – С-400 «Триумф», констатирует Багдасаров. В июне на фоне обострения отношений с США иранские власти заявили, что исламская республика может рассмотреть возможность приобретения С-400 в случае усиления угрозы безопасности. До этого в СМИ появилась информация об отказе России продать комплексы ИРану. Политолог Дмитрий Дробницкий в комментарии для газеты ВЗГЛЯД объяснял, какие препятствия могут возникнуть перед закупкой Тегераном комплексов С-400 у Москвы.