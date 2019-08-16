Иран объявил о создании собственного аналога С-300

Иран объявил о завершении работ над собственным зенитно-ракетным комплексом (ЗРК) «Бавар-373», сообщают СМИ со ссылкой на минобороны страны.

ЗРК является аналогом российской системы С-300, сообщили в ведомстве, передает ТАСС со ссылкой на агентство ИРНА.

По этим данным, «Бавар-373» может поражать цели на высоте до 27 километров, радиус действия ЗРК составляет 200 километров.

В июне в Иране заявили, что Тегеран может рассмотреть возможность приобретения российского зенитного ракетного комплекса С-400 в случае усиления угрозы безопасности.

До этого в СМИ появилась информация об отказе России продать С-400 Ирану. Однако официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран и не запрашивал у Москвы комплексы С-400.

Политолог Дмитрий Дробницкий в комментарии для газеты ВЗГЛЯД объяснял, какие препятствия могут возникнуть перед закупкой Тегераном комплексов С-400 у Москвы.