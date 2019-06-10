Иран подтвердил отсутствие запроса на С-400

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран не запрашивал у Москвы комплексы С-400.

«Мы не запрашивали Россию по поводу покупки С-400, сейчас не чувствуем необходимости в этих комплексах, наших ученые разработали (собственные) системы, которые не уступают им», – сообщил Мусави в Telegram-канале правительства Ирана, передает РИА «Новости».

Вице-премьер Юрий Борисов также подтвердил, что Россия не получала от Ирана запрос на поставку зенитно-ракетных комплексов С-400.

Ранее в СМИ появилась информация об отказе России продать С-400 Ирану. Борисов, комментируя это, сказал: «Пусть вбрасывают», а характеризуя сотрудничество с Ираном, добавил, что «все идет как идет».

Данную ситуацию прокомментировал и экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве, военный эксперт Алекс Векслер. Он заявил газете ВЗГЛЯД, что интересы России и Ирана, вероятно, разошлись, и Москва «хорошо знает, каковы цели Ирана не только на Ближнем Востоке, но и на Кавказе, и в других частях России».