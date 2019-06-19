Иран не исключил возможность приобретения С-400

Иран может рассмотреть возможность приобретения зенитного ракетного комплекса С-400 в случае усиления угрозы безопасности, заявил секретарь высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

«Иран всегда имел обширное сотрудничество с Россией в оборонной сфере и в сфере безопасности. Если оценки оборонного сектора Ирана покажут необходимость в С-400, то поступим, как это сделали (с) С-300, обязательно будем вести переговоры и принимать решение вместе с российскими друзьями», – заявил он РИА «Новости».

По словам Шамхани, Тегеран рассматривает возможности использования зарубежных ПВО для укрепления собственного оборонного потенциала, но в данный момент реальной угрозы для страны нет. «Сейчас мы сталкиваемся с показной угрозой. Но тем не менее в вопросах повышения потенциала противовоздушной обороны нашей страны, помимо национальных возможностей мы думаем и об использовании и зарубежного потенциала», – отметил он.

Вместе с тем Шамхани считает, что «Иран и Америка не дойдут до войны, поскольку нет причин для того, чтобы (такая) война произошла».

Одновременно он отметил, что вопрос о посредничестве в диалоге Ирана и США по СВПД не стоит. «В существующих условиях в принципе не ставится вопрос о посредничестве. США в одностороннем порядке вышли из СВПД, попрали свои обязательства, ввели незаконные санкции против Ирана», – заявил Шамхани.

По его словам, «США должны вернуться к изначальной точке, исправить собственные ошибки – этот процесс не нуждается в посредничестве».

Ранее в СМИ появилась информация об отказе России продать С-400 Ирану. Однако официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран и не запрашивал у Москвы комплексы С-400.

Тем временем поставки приобретаемых Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400 начнутся в первой половине июля.

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