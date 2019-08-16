На вора в законе Огонька завели дело за «занятие высшего положения»

Полицейские возбудили уголовное дело на криминального авторитета по кличке Огонек за занятие высшего положения в преступной иерархии, заявила глава пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

«Возбуждено уголовное дело в отношении одного из лидеров криминальной среды, именуемого как Огонек, по ст. 210.1 Уголовного кодекса РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии», – передает пояснение Петровой РИА «Новости».

Отмечается, что ранее Огонек был задержан с героином, за который получил 10 месяцев лишения свободы. СМИ утверждали, что при нем было 4 грамма вещества, задержание проходило в ноябре 2018 года.

«Установлено, что за осужденным с 1994 года было признано высшее положение в преступной иерархии – вор в законе. Он осуществлял координацию действий организованных групп на территории Красногорского, Волоколамского и Солнечногорского районов Московской области и САО Москвы, а также создал и поддерживал связи между ними и иными лицами, занимающими высшее положение в преступной иерархии, принимал непосредственное участие в разделе сфер преступного влияния и преступных доходов», – добавила Петрова.

В СМИ отмечали, что криминальный авторитет Саша Огонек – это Александр Окунев, родившийся 16 июля 1962 года.

В июле Басманный суд Москвы арестовал вора в законе Олега Шишканова, который подозревается в том, что занимает в преступной иерархии высшее положение.