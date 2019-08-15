На территории Кремля нашли авиабомбу

Бомбу времен Великой Отечественной войны нашли на территории так называемого ледника (ледяного погреба) Московского Кремля, из-за чего были приостановлены работы археологов и работников СМИ в Большом Кремлевском сквере, сообщил комендант историко-художественного комплекса Сергей Хлебников.

Хлебников сообщил, что «была обнаружена авиационная бомба, по всей вероятности, времен Великой Отечественной войны», передает РИА «Новости».

Бомба была покрыта большим слоем земли. Ее эвакуировали с территории Московского Кремля, «все необходимые мероприятия, связанные с обеспечением безопасности (...), были выполнены».

Комендант пояснил, что боеприпас нашли при проведении работ по укреплению грунта.

«В царские времена там располагался ледник, погреб, где хранились продукты. И там делали срез грунта под гидроизоляцию», – добавил он.

Ранее авиабомбы нашли на пляже в Крыму.