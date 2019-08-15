Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»

Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов отказался исполнять главные хиты этого коллектива, заявил продюсер Андрей Разин.

«Как руководитель группы «Ласковый май», официально вынужден сообщить, что отныне Юрий Шатунов решил больше не петь репертуар группы. Теперь он будет исполнять только свои песни», – сообщил Разин в Instagram.

По его словам, Шатунов объяснил свое решение тем, что «перерос» эти песни и в дальнейшем будет петь только свои собственные.

Кроме того, через своего представителя Шатунов запретил исполнять песни, которые он написал для «Ласкового мая», добавил Разин.

По словам продюсера, теперь песни музыкального коллектива можно будет услышать только на официальных концертах с его участием.

«Многие спрашивают: «Будет ли петь Шатунов песни «Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер» на своих концертах?» Вынужден заявить, что все 27 произведений группы «Ласковый май», включая указанные песни, Юра исполнять больше не будет, так как у него на это нет права», – заявил Разин.

Напомним, в начале июля сообщалось, что бывшему солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову после гастрольного тура сделали экстренную операцию в одной из московских клиник.