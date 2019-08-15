В воздухе на границе России и Норвегии обнаружили радиоактивный йод

Замеры воздуха на севере Норвегии вблизи российской границы показали наличие радиоактивного йода, однако его количество незначительно, сообщили в Норвежском агентстве радиационной и ядерной безопасности (DSA).

«Незначительное количество радиоактивного йода обнаружено в воздухе на нашей воздухоочистительной станции в Сванховде в северной части Норвегии. Зафиксированный уровень является очень низким и не представляет угрозы для людей или окружающей среды», – передает ТАСС со ссылкой на DSA.

Проба воздуха была взята в период с 9 по 12 августа. Результаты измерений эксперты сопоставили с предыдущими показателями. В Норвегии наличие радиоактивного йода фиксируется около 6-8 раз в год.

Норвежское агентство радиационной и ядерной безопасности не может с уверенностью соотнести результаты проб воздуха с ЧП на военном полигоне под Северодвинском.

Взрыв на полигоне в Северодвинске под Архангельском произошел 8 августа в ходе испытаний жидкостной реактивной двигательной установки. При ЧП было зафиксировано кратковременное повышение уровня радиации, но к 13 августа радиационный фон признан безопасным для населения.