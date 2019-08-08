В воинской части под Архангельском произошел пожар и взрыв, есть жертвы

В результате пожара и взрыва в воинской части в Архангельской области погибли два человека. К месту происшествия направлена санитарная авиация, сообщил глава региона Игорь Орлов.

«Пострадавшие есть, на место направлена санитарная авиация», – приводит его слова ТАСС.

По словам источника, пожар в воинской части начался на судне.

В свою очередь источник «Интерфакса» сообщает, что в результате инцидента могли пострадать до 15 человек. Уточняется, что объект, о котором идет речь, находится у населенного пункта Ненокса, к северо-западу от Северодвинска на побережье Двинской губы.

Источник РИА «Новости» в силовых структурах сообщает о гибели двух человек и 15 пострадавших при взрыве в воинской части.

По информации Telegram-канала Mash, радиационный фон в Неноксе якобы превышен в три раза. Уточняется, что около этого населенного пункта находится ракетный полигон, на котором проходят испытания баллистических ракет для атомных подводных лодок.

«Датчики сработали в соседнем Северодвинске – на повышенные показатели отозвалась автоматизированная система контроля радиационной обстановки», – говорится в сообщении паблика.

Источник ТАСС в силовых структурах города в свою очередь подчеркивает, что радиационный фон в Северодвинске находится в норме.

В пресс-службе губернатора Игоря Орлова сообщили, что больницы Архангельской области готовы к возможному приему пострадавших при инциденте под Неноксой.

Губернатор также сообщил, что эвакуация населения из-за пожара не требуется.

Сообщается, что пожар на судне Северного флота произошел при проведении работ гражданскими специалистами.