Уровень радиации в Северодвинске при ЧП на полигоне назвали безопасным для населения

Зафиксированное при инциденте на военном полигоне под Северодвинском кратковременное превышение уровня радиации абсолютно безопасно для населения, сообщил независимый эксперт в атомной отрасли, глава Атоминфо Александр Уваров.

«Данные по превышению уровня радиации в Северодвинске, которые привел в своем сообщении Росгидромет, совершенно безопасны для населения. Для примера, во время рентгеновского исследования зубов у дантиста пациент получает даже большую дозу облучения. Вообще, доза радиации, которую можно было набрать в Северодвинске 8 августа, в 1,5 раза меньше, чем, к примеру, получает пассажир самолета при перелете из Москвы в Санкт-Петербург», – сказал Уваров, передает ТАСС.

Ранее во вторник Росгидромет сообщил, что уровень радиации в Северодвинске при инциденте на военном полигоне на 12.00 кратковременно превышал естественные фоновые значения на отдельных станциях наблюдения в 4-16 раз. По данным ведомства, уже через полчаса уровни вновь резко понизились, а еще спустя два часа обстановка нормализовалась.

Академик Леонид Большов заявил газете ВЗГЛЯД, что «когда возникает информация со словами «радиация», «повышенный фон», народ начинает волноваться, покупать йодные таблетки. Но «мини-Чернобыль» в данном случае не фактический, а информационный».

В четверг на полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием. Росатом сообщил о гибели пяти своих сотрудников, которые пытались предотвратить взрыв. Их наградят посмертно и установят памятник.

Тем временем New York Times опубликовала материал о взрыве при испытании жидкостной реактивной двигательной установки на военном полигоне под Северодвинском. При этом газета проводит параллели с авариями в Чернобыле и Фукусиме.