Назван уровень превышения радиации в день взрыва под Северодвинском

Уровень радиации в Северодвинске при инциденте на военном полигоне 8 августа был превышен в 4-16 раз, сообщили в Росгидромете со ссылкой на Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«По информации Северного УГМС на 12.00 мск 8 августа 2019 года Архангельской территориальной системой АСКРО (АТ АСКРО) (автоматизированные системы контроля радиационной обстановки) в шести из восьми пунктов Северодвинска зафиксированы превышения мощности дозы гамма-излучения в 4-16 раз по сравнению с фоновыми значения МАЭД (мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения) для данной территории», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

В то же время академик, научный руководитель Института проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук Леонид Большов сообщал, что угроза населению в Архангельской области после ЧП на военном полигоне отсутствует.

Академик Леонид Большов заявил газете ВЗГЛЯД, что «когда возникает информация со словами «радиация», «повышенный фон», народ начинает волноваться, покупать йодные таблетки. Но «мини-Чернобыль» в данном случае не фактический, а информационный».

В четверг на полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием. Росатом сообщил о гибели пяти своих сотрудников, которые пытались предотвратить взрыв. Их наградят посмертно и установят памятник.

Тем временем New York Times опубликовала материал о взрыве при испытании жидкостной реактивной двигательной установки на военном полигоне под Северодвинском. При этом газета проводит параллели с авариями в Чернобыле и Фукусиме.