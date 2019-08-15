Треть пассажиров севшего в поле самолета из Жуковского отказались лететь другим рейсом

Свыше трети пассажиров рейса Жуковский – Симферополь, совершившего аварийную посадку в поле после вылета, отказываются лететь в пункт назначения, сообщили в авиационных службах.

«Более трети пассажиров отказываются лететь в Симферополь. Списки тех, кто полетит, уточняются», – сказал собеседник ТАСС.

По его словам, пассажиров, которые хотят добраться в Симферополь, централизованно отправят в Домодедово.

В пресс-службе аэропорта Симферополя сообщили, что граждан отправят к месту назначения другими рейсами авиакомпании «Уральские авиалинии» и ее партнеров.

«Обратный рейс U6-34 из Симферополя был отменен. Представители аэропорта и авиакомпании работают с пассажирами отмененного рейса. Они будут доставлены в Москву другими рейсами авиакомпании и ее партнеров», – пояснили в воздушной гавани, передает РИА «Новости».

Отмечается, что отмененный обратный рейс из Симферополя должен был вылететь в Домодедово в 9.35.

В соответствии с регламентом в аэропорту Симферополя был создан оперативный штаб.

Напомним, самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнял рейс по маршруту Жуковский – Симферополь. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. После отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек, которые, как выяснилось позднее, обитали на местной свалке. Двигатель самолета загорелся и отвалился при аварийной посадке. Все пассажиры и члены экипажа выжили. Пострадали 23 человека.