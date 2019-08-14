В квартире пропавших в Мюнхене россиянок нашли кровь

Кровь найдена в квартире россиянок, которые в середине июля пропали в Мюнхене, пишет Bild.

Издание сообщает, что в квартире не обнаружено признаков взлома, передает РИА «Новости».

Накануне сообщалось, что полиция обнаружила в мюнхенском лесу грязезащитный коврик со следами крови пропавших в середине июля россиянок. В правоохранительных органах исходят из того, что мать и дочь были убиты. Подозреваемым остается муж одной из погибших.

18 июля российское посольство заявило о пропаже в Мюнхене двух гражданок России. Предполагалось, что 41-летняя Мария и ее 16-летняя дочь Татьяна днем 13 июля покинули квартиру, чтобы пройтись по магазинам, но с тех пор они не выходили на связь.