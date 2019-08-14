Байкер Хирург оценил мастерство вождения Путина

Предводитель мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов (Хирург) полагает, что президент России Владимир Путин мастерски ездит как на мотоцикле, так и на «Камазе».

«В президенте России присутствует лихость, кураж и молодость. Это мои наблюдения. К примеру, для того, чтобы подняться на мотоцикле в гору, да еще и с двумя пассажирами, каждый из которых весит в два раза больше, чем водитель, надо иметь высокое мастерство управления мотоциклом. Это даже не очень просто для человека с большим опытом. Словно президент каждый день ездит в Кремль на мотоцикле. Нашему президенту вполне по силам справиться и с мотоциклом, и с «Камазом», – сказал Залдостанов, передает РИА «Новости».

По его словам, визит Путина на байк-шоу был для всех неожиданностью и в это никто не верил.

«Хотя, конечно, приезд президента был логичен. «Ночным волкам» – 30 лет, пять лет «Русской весны», десять лет судьбоносному байк-шоу в Севастополе. Все это не могло остаться незамеченным», – добавил Хирург.

Напомним, президент России Владимир Путин приехал на байк-шоу в Севастополе на мотоцикле в сопровождении врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева и главы Крыма Сергея Аксенова.

Всего байк-шоу за два дня посетили более 70 тыс. человек.