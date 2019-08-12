Байк-шоу в Севастополе посетили более 70 тыс. человек

С 10 по 11 августа байк-шоу мотоклуба «Ночные Волки» посетили более 70 тыс. человек. Среди звездных участников шоу – Юрий Розум, Григорий Лепс, Вадим Самойлов, группа «Алиса».

В первый день гости праздника имели возможность посетить рок-концерт и стать свидетелями грандиозного шоу «Тень Вавилона», говорится в сообщении на сайте правительства Севастополя.

Во второй день состоялся мотопробег от горы Гасфорта до площади Нахимова и обратно, спортивный праздник, выставка ретро-автомобилей, рок-концерт.

Почетным гостем первого дня байк-шоу стал президент России Владимир Путин, который приехал на праздник на мотоцикле в сопровождении врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева и главы Крыма Сергея Аксенова.

Напомним, байк-шоу мотоклуба «Ночные волки» проводится в Севастополе 11-й раз. Впервые байкеры провели слет у горы Гасфорта в 2009 году. Шоу «Ночных волков» всегда носят патриотическую тематику: при подготовке мероприятий байкеры основываются на сюжетах из советской и российской истории, как правило, связанных с важными военными победами.