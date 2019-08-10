Путин приехал на байк-шоу в Крым на «Урале»

Российский лидер Владимир Путин приехал на байк-шоу «Тень Вавилона», которое проходит в Севастополе, за рулем мотоцикла «Урал» и в косухе.

На площадку байк-шоу он приехал в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, передает ТАСС.

Российский лидер, одетый в кожаную куртку, в сопровождении лидера «Ночных волков» Александра «Хирурга» Залдостанова подъехал к сцене, откуда обратился к участникам фестиваля. К мотоциклу президента был прикреплен флаг России. Главу государства встретили приветственными гудками.

Путин за рулем мотоцикла «Урал» с коляской и российским флагом приехал на байк-шоу в Севастополе pic.twitter.com/8eKo8KxbEm — НТВ (@ntvru) 10 августа 2019 г.

Ранее сообщалось, что на байк-шоу в Крым прибыла рекордная колонна мотоциклистов из европейских стран.

10 августа на горе Гасфорта под Севастополем проходит международное байк-шоу, кульминация которого в 2019 году будет называться «Тень Вавилона». Организаторы обещают удивить трюковыми постановками, огнедышащими гигантскими декорациями, спецэффектами, выступлениями известных артистов.