Рекордная колонна байкеров из Европы прибыла в Крым

Рекордная колонна мотоциклистов из европейских стран прибыла на байк-шоу в Крым, сообщил лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов (Хирург).

Залдастанов сообщил, что «на байк-шоу прибыла колонна мотоциклистов из европейских стран». Он отметил, что это рекордно большая колонна, передает РИА «Новости».

«Знаково, что колонна европейцев ехала вместе с колонной Донбасса. Символично, что европейцы, прежде чем ехать в Крым, побывали в Донбассе. В колонне несколько сотен мотоциклистов», – сказал он.

Лидер «Ночных волков» добавил, «в колонне очень много байкеров из Германии, Сербии, Болгарии, Словакии, Чехии». Также «балканские страны практически все присутствуют».

«Люди в майках с нашим президентом, с сердцем, на котором изображены Россия и Германия. Кроме того, ожидается приезд ребят из Финляндии и даже из Австралии», – сказал Залдастанов.

Сообщается также, что группа байкеров из Украины собирается приехать в Крым с флагом Украинской ССР.

«Это смелые ребята, я снимаю перед ними шляпу», – сказал Залдастанов.

По его словам, никакие политические преграды и шантаж не заставят братские народы забыть о своей великой истории и общих славянских корнях.

«Вся санкционная политика против Крыма рано или поздно разобьется о дружбу между народами. Чем больше вводится санкций, тем сильнее к ним сопротивление у простых людей», – отметил байкер.

10 августа на горе Гасфорта под Севастополем состоится международное байк-шоу, кульминация которого в 2019 году будет называться «Тень Вавилона». Организаторы обещают удивить трюковыми постановками, огнедышащими гигантскими декорациями, спецэффектами, выступлениями известных артистов.

Ранее Хирург рассказал о запрете для шведской группы Secret Service выступать в Крыму.

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