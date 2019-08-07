Байкер Хирург рассказал о запрете для шведской группы Secret Service выступать в Крыму

Глава мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов (Хирург) сообщил, что шведскую группу Secret Service заставили отказаться от выступления в Крыму под угрозой прекращения концертов в Европе.

«К нам на байк-шоу не пустили Secret Service, в прямом смысле этого слова. Шведы очень расстроены. Прислали видеообращение, извиняются, говорят, что им в прямом смысле из правительства позвонили и сказали, что если они посмеют выступать на байк-шоу в Севастополе, то после у них не будет никаких концертов в Европе. Им будет закрыта везде дорога», – рассказал Залдастанов, передает РИА «Новости».

Ранее глава «Ночных волков» сообщал, что Secret Service выступят на горе Гасфорта под Севастополем, в рамках международного байк-шоу.