Глава профсоюза: Перерезание тросов промышленным альпинистам – частое явление

Практически каждый промышленный альпинист в своей работе сталкивается с агрессивным поведением со стороны жильцов зданий, поэтому случай в Перми, где жилец перерезал тросы, не уникален, рассказал газете ВЗГЛЯД председатель профсоюза промышленных альпинистов Санкт-Петербурга Виталий Овчинников.

В среду стало известно, что в Перми возбудили уголовное дело против пенсионера, который, будучи нетрезвым, перерезал страховочные тросы промышленным альпинистам.

«Каждый альпинист может рассказать из своего опыта, что такое у него было: ему либо угрожали, либо пытались перерезать веревки, проявляли агрессию. В масштабах одного города это, может быть, и не так часто происходит, а в масштабах профессии – это очень частое явление», – заявил Овчинников.

Альпинист считает, что агрессия возникает не конкретно в привязке к профессии, а просто из-за психического расстройства человека, которое случайным образом выливается именно на такую ситуацию. Люди могут находиться в алкогольном или наркотическом опьянении. И единственная возможная защита в этой ситуации – это дополнительный страховочный трос и надежный напарник.

«Когда человек один на один с работником, то не каждый решится на агрессию, ведь можно и сдачу получить. А когда работник уехал вниз, а перед тобой только веревки, то эта подлая больная агрессия проявляется. Буквально вчера в профессиональной среде обсуждалась ситуация, когда человек также вылез с ножом и пытался перерезать веревки. Напарник альпиниста схватил молоток и разбил человеку окно, проник в квартиру, связал и ждал, когда приедет полиция», – рассказал Овчинников.

По словам альпиниста, недавно такой же случай случился в Санкт-Петербурге – женщина попыталась перерезать веревки. Альпинист пролетел несколько этажей и повис на страховке. После этого ее осудили по той же статье, которая грозит пенсионеру из Перми, за попытку убийства.