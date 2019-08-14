Пенсионер перерезал тросы промышленных альпинистов в Перми

Жителя Перми задержали по подозрению в покушении на убийство промышленных альпинистов, сообщило краевое СУ СК.

По информации следствия, два промышленных альпиниста проводили работы на фасаде девятого этажа многоквартирного жилого дома. 70-летний местный житель потребовал прекратить работу, однако получил отказ, сообщается на сайте СК.

После ссоры с альпинистами пенсионер перерезал им спасательные веревки. Один из рабочих сорвался и повис на страховочном тросе, а второй сумел подняться на крышу.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений».

Отмечается, что в момент происшествия пенсионер был в состоянии алкогольного опьянения.