СБУ обвинила ФСБ в вербовке украинских военных с помощью женщин

СБУ заявила, что ФСБ занимается вербовкой украинских военных с помощью «подконтрольных» российской спецслужбе женщин в соцсетях, об этом сообщают украинские СМИ.

ФСБ, по утверждению СБУ, пыталась завербовать руководителя одного из подразделений ВСУ, проходящего службу в районе так называемой «операции объединенных сил», передает УНИАН.

По этим данным, «подконтрольное российским спецслужбам лицо» установило и поддерживало контакты с военнослужащим ВСУ, женщина во время развития личных отношений узнала о его службе и пыталась получить информацию военного и общественно-политического характера.

Утверждается, что она предложила представителю ВСУ проводить сбор данных в интересах ФСБ за деньги и сообщала о «материальных преимуществах сотрудничества со спецслужбами России».

В случае передачи важных данных женщина якобы пообещала, что военному будет обеспечен въезд в Россию и возможность получения жилья. После этого военнослужащий обратился в СБУ.

Во вторник СБУ заявила, что российский дипломат, сотрудник генконсульства во Львове объявлен персоной нон грата на Украине. Ведомство уточнило, что он якобы занимался шпионажем в пользу России.