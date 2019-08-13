Киев объявил российского дипломата персоной нон грата

Российский дипломат, сотрудник генконсульства во Львове объявлен персоной нон грата на Украине. Он покинул территорию страны, заявила пресс-служба СБУ.

Утверждается, что украинские спецслужбы «разоблачили» жителя Львовской области, якобы завербованного Россией в 2014 году, передает РИА «Новости»

«Собранные данные мужчина передавал российскому разведчику, который «работал» под дипломатическим прикрытием генконсульства России во Львове. За деятельность, несовместимую со статусом консульского должностного лица, МИД Украины объявил дипломата-шпиона персоной нон грата», – сообщили в СБУ.

Утверждается, что дипломат покинул страну.

В отношении жителя Львовской области возбуждено дело по статье «Госизмена», ему грозит до 15 лет тюрьмы.

В начале июля служба безопасности Украины также сообщила о задержании сотрудника одного из предприятий госконцерна «Укроборонпром», который якобы работал на российскую военную разведку.