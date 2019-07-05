Украинские спецслужбы заявили о поимке «российского агента»

Служба безопасности Украины сообщила о задержании сотрудника одного из предприятий госконцерна «Укроборонпром», который якобы работал на российскую военную разведку.

«Сотрудники контрразведки совместно с главным следственным управлением СБ Украины задержали агента российской военной разведки, который ехал в Воронеж на встречу со своим куратором», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Агентом», по версии СБУ, является житель Запорожья, якобы завербованный в 2014 году и собиравший информацию о функционировании предприятий оборонно-промышленного комплекса и социально-политической обстановке в регионе, получая за это денежное вознаграждение.

В сообщении говорится, что «агент» был задержан при пересечении границы. При нем якобы имелись «материалы разведывательного характера», а также «скрытый магнитный носитель информации, на котором содержались собранные для передачи, по заданию российской стороны, разведывательные сведения».

Задержанного обвинили в государственной измене, он арестован на 60 суток.

О задержании якобы «российского шпиона» накануне сообщили в генпрокуратуре Украины. Уточнялось, что «агент» работал на одном из украинских оборонных заводов, но не уточнялось, где именно. Сообщалось, что подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 12 до 15 лет.

На Украине регулярно объявляют о поимке «российских шпионов». Москва неоднократно подчеркивала, что не вмешивается во внутренние дела Украины.

Периодически выясняется, что так называемых шпионов на Украине задерживают по ошибке. Так, например, в июне там освободили из-под стражи предпринимателя, который якобы пытался передать ФСБ России секретные данные об американских военных инструкторах. Оказалось, что он действовал с ведома СБУ.