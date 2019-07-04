На Украине сотрудника оборонного завода заподозрили в шпионаже в пользу России

По версии Службы безопасности Украины, задержанный сотрудник одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины якобы собирал и передавал российской разведке информацию о количестве и состоянии военной техники, поступавшей на завод для ремонта, сообщили в Генпрокуратуре Украины.

Следователи Главного следственного управления СБУ утверждают, что сотрудник одного из государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины во время пребывания на территории России в 2014 году якобы был завербован сотрудником 316-го разведывательного центра Главного управления (бывшее ГРУ) Генерального Штаба Вооруженных Сил России с целью сбора и передачи информации военного характера.

«В дальнейшем указанный гражданин Украины, на выполнение задач российской разведки, за денежное вознаграждение собирал и передавал информацию относительно количественного и качественного состава военной техники Вооруженных Сил Украины, которая поступала на ремонт до государственного оборонного предприятия, состояния его боеготовности, комплектности, принадлежности к конкретных воинских частей и другие сведения военного характера», – говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры Украины.

Там также утверждается, что 3 июля, во время попытки пересечения государственной границы Украины в направлении Российской Федерации, следователями и оперативными сотрудниками СБУ указанное лицо было задержано.

По версии следователей СБУ, у задержанного якобы были обнаружены флеш-носители и мобильные телефоны с информацией, которую гражданин Украины собирался передать сотруднику ГУ ГШ ВС России во время очередной встречи в Воронеже.

В четверг, 4 июля судьей Шевченковского районного суда города Киева в отношении подозреваемого была выбрана мера пресечения в виде содержания под стражей с одновременным определением залога в размере 1,7 млн грн.

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, в феврале на территории ДНР задержали подрывников-диверсантов СБУ, готовивших теракты.