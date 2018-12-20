СБУ заявила о задержании трех групп «российских разведчиков»

Служба безопасности Украины утверждает, что задержала на востоке страны три агентурно-боевые группы Главного управления Генштаба ВС России.

«Служба безопасности Украины сообщает, что в ближайшие дни состоится специальный брифинг контрразведки СБУ по задержанию на востоке Украины трех агентурно-боевых групп российской военной разведки», – передает сообщение СБУ «Фокус».

СБУ регулярно заявляет о задержаниях «агентов российских спецслужб» и «российских диверсантов». Так, в феврале этого года в СБУ утверждали, что российские спецслужбы якобы пытались взорвать законсервированный с 1996 года ракетный крейсер «Украина».

Москва неоднократно подчеркивала, что она не участник внутриукраинского конфликта.